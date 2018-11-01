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Devlet Bahçeli'den kritik seçim açıklaması!

Devlet Bahçeli'den kritik seçim açıklaması!
Devlet Bahçeli'den kritik seçim açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlara gönderdiği genelgede, "Milliyetçi Hareket Partisi Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak adaylarını merkez yoklaması usulüyle belirleyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başlıkları:

Milletimizin ortak ve tarihi değerleri üzerinde tahribat yapmayı marifet veya demokrasi zannedenler yeniden iştahlanmışlardır. Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur. Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir.

Bahçeli: "Türkiye'nin rotasını kriz ve kaosa çevirmek için el birliği, güç birliği yapan melanet lobisi pusudadır, zayıf anımızı beklemekte, gevşek tavrımızı kollamaktadır. CHP, HDP, İP aynı hizada, aynı kümededir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır" dedi.

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