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Devlet Bahçeli'den MHP'li bakan iddialarına cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine değişikliği halinde yeni hükümette MHP'li isimlerin de yer alacağı iddialarına ilişkin, "'Hükümette görev alacağız. Bunun için kriterlerimiz şunlardır' şeklinde söylenenlerin aslı yoktur" dedi.

Devlet Bahçeliden MHPli bakan iddialarına cevap

02 Mayıs 2017 12:30

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, MHP'li bakan iddiaları konusunda "Bu tamamen yanlış bir kanaattir. MHP'yi başka bir zeminde tartışmaya açmaktır. Şu an için 65. Hükümet görevinin başındadır. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümetidir. Dolayısıyla hükümetteki herhangi bir değişiklik kanaati AKP’lilere aittir. Cumhurbaşkanı da partisine tekrar dönmektedir. 21 Mayıs’ta da büyük kurultaylarını toplayacaklar. 66. hükümeti de kurmuş olsalar, 316 milletvekili ile Meclis’te güvenoyu alabilecek yeter güçte olan bir iktidarı oluşturmuşlardır. 'Hükümette görev alacağız. Bunun için kriterlerimiz şunlardır' şeklinde söylenenlerin aslı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, başkalarının eksiğini gediğini yamayacak bir parti değildir" ifadelerini kullandı.

"Gün gelir Milliyetçi Hareket'e de iktidar nasip olur inşallah"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olacağını hatırlatan Bahçeli, "Kamuoyu olarak bütün siyasi partilerin gelişmeleri saygıyla takip etmesi gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi, 48 yıllık tüzel kişiliğe sahip, 250 yıllık bir fikri temel üzerine oturmuş, güçlü bir partidir. Rakamsal olarak bugün 35 olabiliriz ama özgül ağırlığımız çok çok üstündedir. Onu da herkesin anlaması gerekir. Gün gelir Milliyetçi Hareket'e de iktidar nasip olur inşallah" diye konuştu. 

MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan ziyaretine katılmasına ilişkin soruya Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına giderken partilerden katılma arzusu taşıyan milletvekillerini belirtmektedir. Bizim diğer arkadaşlarımız da Afganistan’a, Pakistan’a giderken öyle oldu, Hindistan’a giderken öyle oldu. Önümüzdeki hafta Çin’e giderken de öyle olacak. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletvekillerini seyahatlere katılmalarına müsaade ediyoruz. Arkadaşlarımız da katılıyor" şeklinde konuştu.  

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

Etiketler: devlet bahçeli


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