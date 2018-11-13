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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli, 'Vatan görevini yapan her evladımız bizim için paha biçilemez önemdedir. Hakkari'deki patlamada ihmal varsa sorumlular ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Terör örgütlerini tembihleyerek vahşi emelleri diri tutuyorlar. ABD'nin teröristlerin başına ödül koyması zamanlama itibariyle kuşku vericidir. Ederi 12 milyon dolar olan teröristlerin bizim nazarımızda bir kuruşluk değerleri yoktur. PKK eşittir YPG'dir. 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG ve PKK aynısıdır' dedi. 

İşte Bahçeli'nin konuşmalarından satır başlıkları:

'Sahneye sürülen yeni vandal oyuna Türkiye sala düşmeyecektir."

'ABD terör örgütleriyle aynı hizaya girmekten rahatsızlık duymuyor'

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