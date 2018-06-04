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Devlet Bahçeli’den yeni af açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de aldık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez" dedi.

Devlet Bahçeliden yeni af açıklaması

04 Haziran 2018 13:06

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin genel merkezinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin 'af' ile ilgili sorusuna Bahçeli, ''"Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Bildiğiniz üzere, af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de aldık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez. Doğrudur, Sayın Başbakan ile af konusunu değerlendirdik. Parti olarak görüşümüzü paylaştık. Kendisi de bize düşüncelerini aktardı; ama bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir ima, yorum veya açıklamamız olmadı. Partimizin TBMM’deki milletvekili sayısı belli. Bu şartlar altında tek başımıza bir af çıkarmamız mümkün değildi. Sayın Başbakan'a bu tespit ve somut durumu ilettim. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin almış olduğu tavır ve tutumunu da kendi takdirleri olarak değerlendirdim. Sözlerim özet olarak buydu. Af konusu sosyal ve toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaca bigane kalmak makul ve mantıklı değildir. Bayram öncesi kader mahkumlarını ve ailelerini sevindirecek girişimlerde bulunmak, toplumsal rahatlamayı temin edecek, huzur ve umudu canlandıracaktır. Hükümet, 'Gündemimizde yok' diyor. Affı gündeme almak zor değil, bunun için sadece müşfik ve şefkatli bir teşebbüs yetecektir. Af çıkarılmalıdır, Türkiye önemli ve birikmiş bir sorununu bertaraf etmelidir." dedi.

 

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