Devlet Bahçeli'den:'15 vekil tepkisi'

MHP Lideri Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada, İYİ Parti’ye katılan 15 CHP’li vekilin yeniden partilerine dönmelerine ilişkin, "15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan’da İP’e zorla geçirilen 15 CHP Milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir" dedi.

"Bu vekilleri CHP’den gönderen, İP’e görevlendiren, rezil duruma gerileten, sonra da geri getiren hangi odaklar, hangi çıkar ortakları, hangi çıban başlarıdır? Siyasi etik nerededir? Siyasi ahlak nasıl ayağa düşürülmüştür? Böylesi bir kepazelikle övünmek nasıl bir aklın ürünüdür" diyen Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:

"18 gün süresince kiraya verilen/verdirilen milletvekillerine oy veren aziz vatandaşlarım böylesi bir ilkelliğe, böylesi bir iradesizlik ve siyasi iffetsizliğe nasıl evet diyecekler, CHP-İP kumpasına nereye kadar göz yumacaklardır? Niye gittiler, neden geldiler? Olan biten iğrençlikler millete hakaret ve haksızlık değil mi? Madem İP’te cambazlık yapmaya özeniyor idiyseler, madem İP’ten tutmayı hazmedebiliyor iseler, bunun daha doğal ve doğru yolları bulunamaz mıydı? CHP ahlaken tükenmiş, sıfırı tüketerek milli iradeyle köprüleri atmıştır.

İP’e söyleyecek laf zaten yoktur, bu sözde partinin imamesi çoktan kopmuş, Türkiye düşmanlarının elinde tutsak ve oyuncuğa dönüşmüştür. Vah ki vah, bunlar Türkiye’ye umut olacak öyle mi, güldürmeyin bu milleti! Pensilvanya ile Kandil arasına sıkışmış siyaset bezirganlarına Türk milleti gereğini yapacak, günlerini gösterecek,beklenen ve hak ettikleri dersi Allah’ın izniyle verecektir. Cumhur ittifakı, zillet ittifakını boşa çıkaracak, sandıkta önüne katıp kaçtıkları yere kadar kovalayacaktır. Huzur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. İstikbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle parlayacaktır. İstiklal haklarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle güçlenecek ve derinleşecektir. Tam tersini iddia edenler ihanetin bekçileri, işgalcilerin yedekleridir.

CHP, 15 kiralık milletvekilinin kirini kesinlikle temizleyemeyecektir. 22 Nisan’da milletvekili siparişini onaylayıp, 23 Nisan’da İP’i Meclis’te konuşturanlar komplo ve karanlık kurgularının altında kalacaklardır. Bunu yapacak kuvvet ise Türk milletidir. Merhum Cemil Meriç der ki: 'Kendini tanımak, marifetlerin marifetidir.' Kendimizi tanıdık, milletimize inandık, sonuna kadar da hakikatin tarafında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kötürüm ve kötü siyaset anlayışları setleri yıkan ırmaklar gibi yayılmak, akmak istiyor. Ancak cumhurun ittifak ruhu, milletin varlık ve kimlik şuuru buna izin ve icazet vermeyecektir."