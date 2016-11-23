Edinilen bilgiye göre Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 556 Markaların Kanunu ile ilgili olarak 13 olayda 16 şahsa, 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili olarak 34 olayda 39 şahsa, Devlet Büyüklerine Hakaret suçlarıyla ilgili olarak 19 olayda 19 şahsa, 5187 sayılı Basın Kanununa Muhalefet ile ilgili olarak 2 olayda 2 şahsa ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçundan 16 olayda 16 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 21’i basın açıklaması, 2’si genel kurul kongre olmak üzere toplam 23 konunun işlem ve takibinin yapıldığı bildirildi.