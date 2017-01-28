Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 6 kişi adliyeye sevk edildi

Devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 6 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da dağıttıkları bildiride devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 6 kişi adliyeye sevk edildi

28 Ocak 2017 09:54

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anayasa değişikliğiyle ilgili referanduma "hayır" bildirisi dağıtan 6 kişinin, bildiride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hareket ettiği ihbarını alan polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bildiri dağıtan 6 kişiyi Atatürk Caddesi'nde yakaladı. Polis, bildiriyi inceledikten sonra 6 kişi hakkında işlem başlattı.

Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahıslar, ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: bekir bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet bahçeli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!