Devlet desteği ile 2 milyon TL'lik kayısı tesisi kurdu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kayısı üreticilerinin yüzünü güldürecek ve ilçede üretilen kayısının hak ettiği pazar payına kavuşmasını sağlayacak Kayısı İşleme ve Paketleme Tesisi kuruldu. Ahmet Yeli tarafından bin 500 metrekare alan üzerine kurulan tesis, ilk etapta 25 kişiye iş olanağı sağladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğü'nden yaklaşık yüzde 65 hibe ile kurulan tesis, toplamda 2 milyon 200 bin TL'ye mal oldu. Tesis düzenlenen törenin ardından hizmete girdi.

Baskil kayısının hak ettiği değere TKDK vasıtasıyla kavuşacağını belirten İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, “Yaklaşık bin 500 metrekare alan içerisinde kuruldu. İlk aşamada 20-25 kişi ile başlayacak ve istihdam sağlayacak. Hedefler büyük. Bu yatırım daha da büyüyecek. Bu yapının inşaatında yine Elazığlı ustalar çalıştılar. Makinaların tedarikçileri bir kısmı il dışından ama büyük çoğunluğu Elazığ'da tedarikçi firmalar tarafından sağlandı. İstihdama sadece burada direk işi olan bakmamak gerekiyor. Bir de bu işten dolaylı olarak istihdam sağlayan insanlar var. TKDK olarak buralara da çok ciddi dokunduğumuzu görebiliyoruz. Bu yatırımımızın diğer kayısı üreticilerimize örnek olmasını diliyorum“ dedi.

Elazığ'a has olan Baskil kayısının yıllık 60 bin ton civarında üretildiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Elazığ genelinde 100 bin dekar alanda ekimi bulunan kayısımızın yaklaşık 77 bin dekarını Baskil ilçemizde bulunduruyoruz. 1 milyon adet ağaçta üretimini yapıyoruz. Üretimle birlikte bundan sonra gerçek değerinin alabilmesi için ilk ve tek olan ancak son olmayacak olan tesis kuruldu. Katma değeri yüksek ürün haline getirerek hem yurt içinde hem de yurt dışındaki piyasalarda yerini alabilmesi için bir ateşleme görevi gördüğüne inanıyorum. İlçemiz ve ilimiz için çok önemli olan bu entegre tesisimizin başta işletme sahibine, Baskil ilçesine, Elazığ ilinin tarım ve hayvancılığına, ülke ekonomisine bereketler getirmesini diliyorum“ şeklinde konuştu.

Devletin imkanlarıyla güzel bir proje hazırladıklarını dile getiren işletme sahibi Ahmet Yeli, “TKDK ve kurumlara danışarak, Baskil'e kuru kayısı işleme ve paketleme tesisi kurmayı istediğimizi belirttik. Tüm kurumlar projemizi çok beğendi ve destek çıktılar. Yıllardır yapılmayan bir yatırım olduğunu, Baskil bölgesi kayısısının Malatya'ya kaçtığını ve böyle bir yatırımın bölgeye çok faydalı olacağını belirttiler. Biz de şirket olarak aynı fikirdeydik. Bu noktaya gelene kadar kurum olarak bizi çok desteklediler. Sonuç olarak projemiz, yüksek bir puan ile değerlendirmeyi geçti ve teşvik almaya hak kazandı“ ifadelerini kullandı.

Tesisin açılışı, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mazhar Ayaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz ve ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı.

Rıdvan Yeşilırmak

