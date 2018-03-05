Devlet desteğiyle 3 milyonluk tesis kurdu

Muş'ta devlet desteğiyle hayvancılıkta her geçen gün büyüme meydana geliyor. Sungu beldesinde devlet desteği alarak 100 hayvan kapasiteli modern tesis yaptıran Murat Gürtük, tesisi 4 ay 2 günde kurduklarını söyledi. Sungu beldesinde kurduğu tesisin 3 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Gürtürk, yüzde 70 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe aldığını ve yüzde 30 da kendi desteğinin olduğunu ifade etti.

Devlet desteği olmaması durumunda böyle bir tesise sahip olamayacağını ifade eden Gürtürk, "100 adet Simental ırkı hayvan aldım. TKDK yatırımı ile kolaylık sağlandı, çok büyük bir imkân sunuldu. Önceden bu işletmede 20-30 insan çalışması gerekirken şimdi 2-4 kişi bakabiliyor. 100 başlık ahırın yanında samanlık, idari bina, makine garajı, revirler, gübre çukuru, elektrik üretim tesisi bulunuyor. Elektriği kendimiz üretiyoruz. Hayvanlara 24 ay bakım yaptıktan sonra kesime gönderiyoruz ve kesilen hayvanların yerine yeni hayvan alıyoruz. Hayvanları 6-7 aylık iken aldık ve 36 ay sonra yaklaşık her bir hayvanın ağırlığı 1 ton olacak" dedi.



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurum Koordinatörü Beytullah Uygur ise, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğü olarak IPARD II programı çerçevesinde Muş İl Koordinatörlüğüne 116 proje başvurusu oldu ve bu 116 proje içerisinde 45 tanesi uygun görülüp kurum başkanlığına gönderildi. 22 proje ile sözleşme imzalandı. 40 yaş altındaki genç çiftçi Murat Gürtürk’ün müracaatı uygun görüldü ve sözleşme imzalandı. Yatırım Sungu beldesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Uğur Ulu

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu

MUŞ (İHA) -

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu

MUŞ (İHA) -