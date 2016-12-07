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Devlet desteğiyle kurduğu tesiste 'istiridye mantarı' yetiştiriyor

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Mustafa Baş tadıyla adeta kırmızı ete rakip olan İstiridye Mantarı yetiştiriciliğinde devletin hibe desteğiyle kendi tesisini kurarak işinin patronu oldu.

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste istiridye mantarı yetiştiriyor

07 Aralık 2016 11:31
Devlet desteğiyle kurduğu tesiste 'istiridye mantarı' yetiştiriyor - Tıkla İzle

İstiridye mantarı yetiştiriciliğiyle ilgili yaklaşık 1 yıldır ciddi araştırmalar yaptığını vurgulayan Baş, eşi Mesude Baş ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Genç Çiftçi projelerinin desteklenmesi programına projelerini sundu. Projeleri kabul gören Baş çifti aldıkları 30 bin TL'lik devlet hibesiyle Avdan Mahallesi'ne İstiridye Mantarı tesisi kurarak üretime başladı ve ilk ürünlerini de aldı. İstiridye Mantarı ile ilgili birçok araştırmalar yaptığını dile getiren Mustafa Baş, tesisinin 100 metrekarelik alandan oluştuğunu belirterek, "Yaklaşık 1 komposun başlaması ve toplanacak hale gelmesi 2 ayı buluyor. Yani 60 günde başlangıç ve bitiş oluyor. Yılda 6 defa ürün alınıyor. Bu tesisten yılda yaklaşık 4 ila 5 aton arası ürün alacağım. İstiridye Mantarımız kompost denilen çuvala benzer alanın içinde çeşitli metaryeller var. Saman, darı küspesi, pamuk küspesi ve kayın talaşının karışımıyla elde edilen bir üründür" diye konuştu. 

Kırmızı ete rakip 

İzmir Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Mantarcılık Programı tarafından tesisten numune alındığını söyleyen Baş, "Tesisi kurulduktan sonra İzmir Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Mantarcılık Programından numuneler aldılar. İstiridye Mantarının protein değerleri kırmızı et ile eşdeğer olduğu sonucunu gördük. İstiridye Mantarı yetiştiriciliğini herkese öneriyorum. Bu konuda da tecrübelerimi paylaşırım" dedi. 

Hedef 2017'de 300 metrekare 

İşlerini daha büyütmeyi planladığını sözlerine ekleyen Baş, "İşimi daha da büyütmeyi planlıyorum. İstiridye Mantarının kompostunun yetiştirilmesiyle alakalı çalışmalarımız var. Burada Soma İlçe Tarım Müdürlüğü'nün destekleri çok büyük. Hedef 2017 yılına kadar tesisin alanını 300 metrekarelere kadar çıkarmak. Şu ana kadar 45 bin liralık yatırım yaptım" diye konuştu. 

Talebi karşılamakta zorlandığını dile getiren Mustafa Baş, ilk ürünlerinden sonra aşırı talep yaşadığını belirterek, "Kilogramı 7 lira ile 10 lira arasında değişiyor. Büyük alışveriş marketleri de talepte bulundu" dedi.  

Etiketler: devlet desteği, istiridye mantarı


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