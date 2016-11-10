Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yıl dönümü nedeniyle Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e geldi. Erdoğan başkanlığındaki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları, Başbakan yardımcıları ve bakanlardan oluşan heyet katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün edebiyete intikalinin 78. yıldönümünde Kurtuluş Savaşı'mızın muzaffer komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu olan zatıalinizi bir kez daha hürmetle, tazimle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyete sahip çıkmayı görev biliyor, her anlamda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Terör örgütleirnin, ihanet çetelerinin ve bunların maşa olarak kullanan karanlık odakların huzurumuzu, istikrarımızı ve bin yıllık kardeşliğimizi bozmasına, ülkemizi hedeflerinden alıkoymasına asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Uğur Kan Yüksek