Diğer
Kategoriler

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 78. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.

Devlet erkanı Atanın huzurunda
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda - Foto Galeri

10 Kasım 2016 09:32
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yıl dönümü nedeniyle Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e geldi. Erdoğan başkanlığındaki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları, Başbakan yardımcıları ve bakanlardan oluşan heyet katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan deftere şunları yazdı: 

"Aziz Atatürk, bugün edebiyete intikalinin 78. yıldönümünde Kurtuluş Savaşı'mızın muzaffer komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu olan zatıalinizi bir kez daha hürmetle, tazimle yad ediyoruz. 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyete sahip çıkmayı görev biliyor, her anlamda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Terör örgütleirnin, ihanet çetelerinin ve bunların maşa olarak kullanan karanlık odakların huzurumuzu, istikrarımızı ve bin yıllık kardeşliğimizi bozmasına, ülkemizi hedeflerinden alıkoymasına asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: anıtkabir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!