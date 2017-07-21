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Devlet erkanı Bakan Aslan’ın kardeşinin cenazesinde bir araya geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın kardeşinin cenazesi, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların da katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Arslan’ın törende üzgün olduğu gözlenirken, Başbakan Yıldırım da namaz sonrası tabutu omuzlayanlar arasında yer aldı.

Devlet erkanı Bakan Aslanın kardeşinin cenazesinde bir araya geldi

21 Temmuz 2017 18:28

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın kardeşi Okan Arslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Okan Arslan için Marmara İlahiyat Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra bakanlar, aile yakınları ve bürokratlar katıldı. Tören sırasında üzgün olduğu gözlenen Arslan, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından 52 yaşındaki Arslan'ın cenazesi omuzlarda taşınarak son yolcuğuna uğurlandı. Başbakan Yıldırım da tabutu omuzlayarak bir süre taşıdı. Arslan’ın naaşının Kartal Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
 

İsmail Coşkun - Serdal Altıntepe - Mustafa Biçer - Mustafa Bakırhan
 


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