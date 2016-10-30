Diğer
Kategoriler

Devlet hastanesinde bomba ihbarı

Eskişehir’de devlet hastanesine yönelik yapılan bomba ihbarı nedeniyle onlarca hasta ambulanslarla çeşitli hastanelere tahliye edildi.

Devlet hastanesinde bomba ihbarı

30 Ekim 2016 06:19
Devlet hastanesinde bomba ihbarı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Askeri Hastane’nin Sağlık Bakanlığı’na devrinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Binası olarak hizmet vermeye başlayan hastanede akşam saatlerinde bomba ihbarı yapıldı. İhbarın yapılmasının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine geldi. Bomba imha ve arama uzmanları hastane çevresinde geniş güvenlik alınmasının ardından çalışma başlattı. Bu sırada hastanede bulunan hastalar ambulanslarla, hasta yakınları ve hastane çalışanları ise servislerle çeşitli hastanelere götürüldü. Hastaların tedavilerine bu hastanelerde devam edildi. Yaklaşık 150 kişinin hastaneden taşınmasının ardından ekipler çalışmalarına yoğunluk verdi. Yaklaşık 3 saat boyunca yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Haberi alan bazı hasta yakını ise hastaneye koştu. Yakınlarına ulaşmak isteyeler tahliye edildikten sonra hastaların götürüldüğü hastanelere yöneldi. 

Aydın Sarıoğlu - Kadir Arslan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!