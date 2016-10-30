Alınan bilgiye göre, Askeri Hastane’nin Sağlık Bakanlığı’na devrinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Binası olarak hizmet vermeye başlayan hastanede akşam saatlerinde bomba ihbarı yapıldı. İhbarın yapılmasının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine geldi. Bomba imha ve arama uzmanları hastane çevresinde geniş güvenlik alınmasının ardından çalışma başlattı. Bu sırada hastanede bulunan hastalar ambulanslarla, hasta yakınları ve hastane çalışanları ise servislerle çeşitli hastanelere götürüldü. Hastaların tedavilerine bu hastanelerde devam edildi. Yaklaşık 150 kişinin hastaneden taşınmasının ardından ekipler çalışmalarına yoğunluk verdi. Yaklaşık 3 saat boyunca yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Haberi alan bazı hasta yakını ise hastaneye koştu. Yakınlarına ulaşmak isteyeler tahliye edildikten sonra hastaların götürüldüğü hastanelere yöneldi.

Aydın Sarıoğlu - Kadir Arslan