Devlet Hastanesi'nde ilk neşter vuruldu

Çerkezköy Devlet Hastanesi ek binası olarak hizmet veren ve daha sonra D sınıfı hastaneye dönüşerek 2017 yılının Mart ayından itibaren Kapaklı Devlet Hastanesi adıyla ilçeye sağlık hizmeti sunmaya başlayan hastanede poliklinik sayısının artırma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 7/24 Acil Servis hizmeti de veriliyor.

Diğer il ve ilçelere göre küçük bir hastane konumunda olan Kapaklı Devlet Hastanesi’nde eldeki imkanlar dahilinde başarılı çalışmalara imza atılıyor.

Kasık fıtığı olan 26 yaşındaki erkek hasta ağrı ve şişlik şikayetiyle Kapaklı Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler ve muayene sonucunda hastanın ameliyata alınmasına karar verildi. Genel Cerrah Uzman Doktor Halit Kocaosman ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Gülben Yakarıca Ergen ve beraberindeki ekip, hastanede ilk kez genel anestezi uygulayarak ameliyatı gerçekleştirdi. 45 dakika süren operasyonunun ardından hasta sağlığına kavuştu ve servisteki odasına alındı.

Uğur Arslan