Devlet Hastanesinden cep telefonundan bilgilendirme dönemi

Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında da birçok yenilikler devam ederken, Vize Devlet Hastanesi de hasta memnuniyet oranını en üst seviyede tutmak amacıyla gelişen teknolojinin imkanlarını hastaların hizmetine sundu. Vize Devlet Hastanesine başvuran hastaların bütün muayene ve e-reçete bilgileri artık cep telefonlarından kendilerine mesaj olarak bildirilecek.

Bu yeni uygulama hakkında açıklamada bulunan Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Çiler İşcan, “Doktorlarımızın daha önce not kağıtlarına yazarak hastalara verdikleri e-reçete, bundan böyle muayene sonrası SMS yoluyla hastalarımızın cep telefonlarına iletilecek. Uygulama ile daha önce not kağıtlarına yazılan reçetelerin okunamaması ve olası kayıp durumlarının da önüne geçilecek. Bu hizmetin sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için kurumumuza başvuran vatandaşlarımızın cep telefonu numaralarını sisteme mutlaka bildirmesi gerekli ve numaralarını değiştirenlerin ise, bilgilerini güncellemesi gereklidir” dedi.