Atatürk Havalimanı’nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlüğü binasının karşısında bulunan Devlet Konukevi’nin etrafının koruyucu duvarla çevrilmesi için çalışmalara başlandı. Koruyucu duvarın Devlet Konukevi’ni tamamen çevreleyeceği, karakol tarafının da kapatılacağı, araç ve personel giriş çıkışlarının tek bir kapıdan yapılacağı öğrenildi. Ayrıca her türlü saldırıya karşı dayanıklı olacak olan duvar, giriş çıkışları kontrol altına alacak ve Devlet Konukevi’ni çevreleyecek.

Atatürk Havalimanı’nda devam eden koruma duvarı ile birlikte, Devlet Konukevi’nin içi ve çatısı da yenilenecek. Çalışmalar ile birlikte Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi çatısı, duvarları ve içi yenilenerek daha modern bir yapıya kavuşturulacak.