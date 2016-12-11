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Devlet Tiyatroları'nda oyun ve turneler iptal

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, İstanbul'daki terör saldırısının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle bugün tüm sahnelerde oynanacak oyun ve turneler iptal edildi.

Devlet Tiyatrolarında oyun ve turneler iptal

11 Aralık 2016 12:29

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle, bugün tüm sahnelerde oynanacak oyun ve turneler iptal edildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan menfur terör saldırısı sonucu bazı vatandaşların ve polislerin şehit olması, bazılarının ise  yaralanmasından duyulan üzüntüyü ifade edilerek, terör kınandı.  Açıklamada, İstanbul'daki iki ayrı terör saldırısının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm sahnelerde bugün oynanacak oyun ve turnelerin iptal edildiği bildirildi.  

Terör saldırısında şehit olan sivil ve polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dilenen açıklamada, yaralı vatandaşlara da geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Etiketler: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü


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