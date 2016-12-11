Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle, bugün tüm sahnelerde oynanacak oyun ve turneler iptal edildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan menfur terör saldırısı sonucu bazı vatandaşların ve polislerin şehit olması, bazılarının ise yaralanmasından duyulan üzüntüyü ifade edilerek, terör kınandı. Açıklamada, İstanbul'daki iki ayrı terör saldırısının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm sahnelerde bugün oynanacak oyun ve turnelerin iptal edildiği bildirildi.

Terör saldırısında şehit olan sivil ve polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dilenen açıklamada, yaralı vatandaşlara da geçmiş olsun dilekleri iletildi.