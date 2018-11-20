Devlet yardım elini uzattı

Vezirköprü ilçesine bağlı Elaldı Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Şerife Karaca ile ilgili 27 Ekim'de basın yayın organlarında yer alan, elektriği ve suyu olmayan tek göz odada 10 yıldır yaşam mücadelesi verdiği yönündeki haberler üzerine, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın talimatıyla Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz haberde bahsi geçen adrese ziyarette bulunmuştu.



Kaymakam Kurnaz'ın Şerife Karaca ile yaptığı görüşmede, geliniyle olan sorunlarından dolayı evin bodrum katında kaldığı, evin üst katında kendine ait olan bir odasının olduğu, evin tuvalet ve banyosunu ortak kullanmak istemediğinden ayrı bir tuvalet ve banyo istediği, bununla birlikte buzdolabı ve soba talebi olduğu tespit edilmiş, oğlu ve köy muhtarı ile yapılan görüşmede kendisine ait olan odasının yanına tuvalet ve banyo yapılacağı ve ev eşyasının alınacağı sözü verilmişti.

Elektrik ve su tesisatı sağlandı

Daha sonra Vezirköprü Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Vezirköprü Belediyesi'nin ortak çalışma, katkı ve destekleriyle Karaca'nın evi onarıldı ve eşya yardımı yapıldı. Yardım kapsamında odanın tabanına laminat, koridoruna seramik döşendi, duvarlar boyandı, banyo ve tuvalet yapılarak gerekli elektrik ve su tesisatı sağlandı. Bu çalışmaların yanı sıra, soba, yakacak, gıda yardımı, çamaşır makinesi ve buzdolabı temin edildi. Ayrıca ev temizlendi ve eşyaların kurulumu sağlandı. Böylelikle Karaca'ya soğuk kış günlerinde yaşamını sürdürebileceği sıcak, huzurlu bir ev ortamı sağlandı.