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Devletin arazisinde kenevir yetiştirmişler

Ordu’nun Akkuş ilçesinde devlete ait arazide kenevir yetiştirdikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Devletin arazisinde kenevir yetiştirmişler

05 Ağustos 2017 13:05

Akkuş’un Esentepe Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir bahçede ve devlete ait arazide arama yapıldı. Devlete ait arazide yapılan aramada 3 bin 100 kök kenevir bitkisi, 685 gram kenevir tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, kenevir tohumu, kurusıkı tabanca ve fişekler ise muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Metin Akyürek

Etiketler: devlet arazisi, kenevir, ordu


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