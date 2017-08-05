Devletin arazisinde kenevir yetiştirmişler

Akkuş’un Esentepe Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir bahçede ve devlete ait arazide arama yapıldı. Devlete ait arazide yapılan aramada 3 bin 100 kök kenevir bitkisi, 685 gram kenevir tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, kenevir tohumu, kurusıkı tabanca ve fişekler ise muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Metin Akyürek