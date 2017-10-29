Devletin zirvesi Anıtkabir’de

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, başbakan yardımcıları, bakanlar ve yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol’dan yürüyor. Heyet, Atatürk mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve Erdoğan’ın Misakı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaldı. Protokol töreninin tamamlanmasının ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

'Cumhuriyetimize hayat veren ruh, 94 yıl önce olduğu gibi dimdik ayaktadır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal harbimizi zaferle taçlandıran Cumhuriyetimize hayat veren ruh, hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Demokrasi Destanı olarak geçen şanlı direniş bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara’da düzenlenen resmi törenle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Misakı Milli Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Erdoğan özel deftere şu sözleri bıraktı:

"Aziz Atatürk, ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz Cumhuriyetimizin 94'üncü yıl dönümünü büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla, her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal harbimizi zaferle taçlandıran Cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Demokrasi Destanı olarak geçen şanlı direniş bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!"

Anıtkabir'de sona eren tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın tebrikleri kabul etmesiyle devam edecek.

Ahmet Umur Öztürk - Cem Geçim - Fatih Erdoğan