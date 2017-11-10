Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Resmi törenin sona ermesinin ardından Anıtkabir vatandaş ziyaretine açılacak. Anıtkabir'deki tören dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Fatih Erdoğan - Ömer Çetin - Abdullah Sarica



