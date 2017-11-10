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Devletin zirvesi Anıtkabir'de

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Devletin zirvesi Anıtkabirde

10 Kasım 2017 09:15
Devletin zirvesi Anıtkabir'de - Tıkla İzle

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Resmi törenin sona ermesinin ardından Anıtkabir vatandaş ziyaretine açılacak. Anıtkabir'deki tören dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Fatih Erdoğan - Ömer Çetin - Abdullah Sarica 

 

 

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