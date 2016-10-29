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Devletin zirvesi Anıtkabir'i ziyaret etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara’da düzenlenen törenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı.

Devletin zirvesi Anıtkabiri ziyaret etti
Devletin zirvesi Anıtkabir'i ziyaret etti - Foto Galeri

29 Ekim 2016 10:55
Devletin zirvesi Anıtkabir'i ziyaret etti - Tıkla İzle

Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, başbakan yardımcıları, bakanlar yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol’dan Anıtkabir’e geldi. Heyet, Atatürk mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmasının ardından Misakı Milli Kulesi’ne geçti. Misakı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Bugün tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen liderliğiniz altında yürütülen destansı bir mücadelenin zafer meyvesi olan Cumhuriyetimizin 93’üncü yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Varlığına kast eden mihraklara karşı hürriyetinden, onurundan ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini 93 yıl önce tüm dünyaya ilan eden milletimiz aynı iradesini bugünde devam ettiriyor. 15 Temmuz darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında gösterilen kahramanca direniş 93 yıl evvel Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan irade ve ortak imanın tecessüm etmiş halidir. Ülkemizin demokrasisini, bağımsızlığını ve meşru yönetimini hedef alan iç ve dış odaklar 15 Temmuz gecesi milletimizin cesareti ve direnişi sayesinde bir kez daha hezimete uğramıştır. 246 şehit ve 2 bin 194 gazimizin kanı pahasına elde ettiğimiz demokratik kazanımları koruyarak 2023 hedeflerimizi gerçekleştirerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacağız. Devletimizin beka mücadelesinde gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve başta zatıâliniz olmak üzere tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” 

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: anıtkabir


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