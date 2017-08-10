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Devletin zirvesi sporda şiddeti masaya yatırıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın koordinesinde gerçekleşen toplantıda spor müsabakalarının düzen ve huzur içinde yapılması konusu ele alınıyor.

Devletin zirvesi sporda şiddeti masaya yatırıyor

10 Ağustos 2017 09:33

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında toplantı düzenliyor.

Bakanlık Merkez binasında gerçekleştirilen toplantının koordinasyonunu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak üstlendi.

Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Spor Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyonu Başkanları da katılıyor.  

İlker Turak - Fatih Erdoğan


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