Devletin zirvesinden Ara Güler için taziye mesajları

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı nedeniyle devlet erkanından taziye mesajları geldi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesapları üzerinden mesajlarını paylaşan bakanlar ve milletvekilleri, Güler'in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ara Güler için taziyelerini ileten bazı isimlerin mesajları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, duayen foto muhabiri Ara Güler, edebiyatçı Bahaettin Karakoç ve siyasetçi Oya Akgönenç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye'nin üç değerini yitirdiğini belirterek, "Fotoğraflarıyla tarihi belgeleyen fotoğraf sanatının usta ismi, duayen gazeteci ve foto muhabiri Ara Güler'i, şiirleri ile Anadolu insanının sesi, Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı Bahaettin Karakoç'u, Türk siyasetinde önemli hizmetler yürütmüş bilim insanı Prof. Dr. Oya Akgönenç'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kaydetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; "Ruhuyla var olan Ara Güler'in kadrajından Türkiye'yi ve insanımızı görmek büyük keyifti. Ruhu şad olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Fotoğraf sanatının büyük duayeni Ara Güler'in vefatını teessürle öğrendim. Merhumun ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "Duayen fotoğrafçımız Ara Güler, ardında gençlerimize örnek olacak nice eserler bırakarak aramızdan ayrıldı."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Türkiye'nin sevincini, üzüntüsünü, neşesini, hüznünü, bütün yönleriyle hayatın her anını fotoğrafladı. Makinesiyle nice zamanları ölümsüz kıldı."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ara Güler ve Bahaettin Karakoç için başsağlığı mesajı



Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajını ileten Kurtulmuş, "Kültür ve sanat dünyamızın dev çınarı Ara Güler'i kaybettik. Ailesine, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün vefat eden Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Bahaettin Karakoç'u da unutmayan Kurtulmuş, "Türk Edebiyatının güzel sözlü siması, şiirimizin beyaz kartalı Üstad Bahattin Karakoç Beyefendi Hakkın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabr-ı cemîl ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Başkan Murat Aydın, Ara Güler'in vefat ettiği hastaneye taziye dileklerini iletti



İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler'le vefat ettiği hastaneye gelerek taziye dileklerini ileten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ”Türkiye'nin geçmişini görmek ve geçmişini anlamak istiyorsak Ara Güler'in fotoğraflarına bakacağız” dedi.

İstanbul'da hastaneye kaldırılan ve kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılan ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti. Ünlü Fotoğrafçı Ara Güler'in hayatını kaybettiği haberlerin ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, hastaneye gelerek yakınlarına baş sağlığı diledi.

Hastaneye gelerek yakınlarına baş sağlığı dileyerek kısa bir açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Türkiye'nin geçmişini görmek ve geçmişini anlamak istiyorsak Ara Güler'in fotoğraflarına bakacağız. O gerçekten görsel bir hafızaydı. İyi bir insandı, açık gönüllü, açık sözlü, sözünü esirgemeyen, kucaklayan bu ülkenin bu toprakların çok önemli bir değeriydi. Mekanı cennet olsun, Allah sabırlar versin, hepimizin ülkemizin başı sağ olsun” dedi.

