“Devreden KDV sorununu kökünden çözmüş oluyoruz”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Ağbal, kurul öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İçerisinde önemli değişikliler içeren Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun Meclis’e sunulduğunu söyleyen Ağbal, bu hafta Salı günü bütçe Plan Komisyonu’ndaki görüşlerin başlayacağını belirtti. Ağbal, “Hafta içerisinde Meclis’e gönderdiğimiz Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine Salı günü başlıyoruz. İnşallah hızlı bir görüşme ile de süratle genel kurula da sevk etmeyi planlıyoruz.

33 yıldır uygulanan bir kanunda hakikaten önemli değişiklikler içeren bir değişikliği görüşeceğiz. Burada herkesin dikkatini çeken konu; katma değer vergisi iadelerine ilişkin sistemde yapılan esaslı değişiklik. İleriye dönük olmak üzere bunda mükelleflerimiz, sanayicilerimiz, işletmelerimiz belirli bir süre içerisinde indiremedikleri katma değer vergisini artık devletten talep edebilecekler. Biz de maliye idaresi olarak normalde 5 iş gününe kadar en geç 3 ay içerisinde incelemelerimizi tamamlayarak kendilerine ödeyeceğiz. Dolayısıyla ileriye dönük olmak üzere işletmelerimizin uzun süredir ifade ettikleri devreden KDV sorununu da kökünden çözmüş oluyoruz” dedi.

“BAKANLIK OLARAK BURADA YASAL BİR YETKİ ALIYORUZ”

Yılların biriktirdiği bir devreden KDV stoku bulunduğunu belirten Ağbal, “Toplamda 160 liraya varan bir rakam var. Bu rakam sürekli kendi içinde döndüğü için bu rakamın hepsinin uzun zamandır beklediğini söylemek de mümkün değil. Bunun bir kısmı bir yıl öncesine ait KDV. Madem geleceğe dönük olmak üzere KDV iade sistemini getiriyoruz o zaman geçmişten kalan biriken KDV’lerin de vatandaşa iade edilmesi gerekiyor. Bakanlık olarak burada yasal bir yetki alıyoruz. Bu kanun Meclis’ten geçtikten sonra bakanlık olarak yine sektörlerle görüşmelerimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇE HEDEFLERİNDEN SAPMAYACAĞIZ”

“Bugün aktif olmayan bilanço varlıklarını yapacağımız düzenlemelerle ve uygulamalarla aktif hale getireceğiz” diyen Ağbal, “Yerine göre nakit iade yapacağız yerine göre mahsuben iade yapacağız. Yerine göre teminat olarak

kullanılmasının önünü aşacağız. İşletmelerimizi kademeli bir şekilde bu yükten kurtaracağız. Bunları bütçe imkanları dahilinde yapacağız. 2019 yılı bütçesini yaparken buradan oluşacak yükleri de dikkate alacağız. Bütçemizi buna göre yapacağız. İadesini yapmayı planladığımız tutara ilişkin kamuoyuyla açıklamalarımızı paylaşacağız. OVP’de ön gördüğümüz bütçe hedeflerinden her hangi bir şekilde sapma olmasına da müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Bakan Ağbal, ihracatçıların biriken KDV’lerinin ödenmesinin öncelikli olduğunu dile getirerek, “Yatırım kaynaklı indirilemeyen KDV’nin öncelikli iadesi, özellikle sanayicilerimizin geçmiş dönemde yapmış oldukları yatırımlarla ilgili KDV yükünün üzerlerinden alınması bakımında öncelikli bir alan gibi duruyor. İhracatçılarımızın biriken KDV’lerinin ödenmesi öncelikli olarak duruyor. Hepsini bir plan dahilinde çalışacağız. Böylelikle işletmelerin bilançolarında duran bu atıl varlıkları da ekonomiye kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Ali Canberk Özbuğutu - Fatih Gavuz