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Devrek Bastonu artık kadın ustalara emanet

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “Kızılcık” ağacından yapılan, asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek Bastonu, kadın ustaların elinde üretilip hayat buluyor.

Devrek Bastonu artık kadın ustalara emanet

26 Aralık 2016 13:15

Devrek ilçesinde ’asaletin simgesi’ olarak kabul edilen dünyaca ünlü Devrek Bastonu, kadın ustaların elinde hayat buluyor. Kızılcık ağacından yapılan Devrek Bastonu, sağlamlığıyla da büyük ilgi görüyor. Bastonun dünyaya tanıtımı ise tanıtım fuarları sayesinde oluyor. 18 yıl boyunca eşiyle birlikte Devrek Bastonu üreten 41 yaşındaki Nihal Korum, bastona eskiye oranla ilginin azaldığını ifade etti. Bastonun yapım aşamasını da anlatan Korum, “Eşim 28 yıldır bu işi yapıyor. Ben de eşime yardım ediyorum. Her mesleğin zorlukları var biz de bu mesleğe alıştık. Öğrenci şu anda yetişmiyor. Kızılcık ağacından yapılıyor. Uçlarına manda boynuzu takılıyor. Sap kısmı ceviz ağacından oluyor. Üç ayrı bölümden oluşuyor. Bu yıl kesilen ağacı bu yıl kullanamıyoruz. En azından 6 ay beklemesi gerekiyor. Fırında düzeltme aşamasından sonra atölyemize geliyor. Atölyede ağaçlar tornada çekiliyor. Sonra üzerlerine desenler ve motifler açıyoruz” diye konuştu.

İŞÇİLİĞİ ARTTIKÇA FİYATI DA YÜKSELİYOR

El yapımı bastonların işçiliği arttıkça fiyatı da yükseliyor. 20 liradan başlayan baston fiyatları 2 bin liraya kadar yükselebiliyor. Motif ve desenlerle süslenen dünyaca ünlü Devrek Bastonu, ABD Başkanı Barack Obama’nın yanı sıra devlet büyükleri ve sanatçılara da hediye edildi.

Çeşitli hayvan figürlerinin de işlenebildiği bastonculuk sektörü ise Devrek ilçesinde yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Fabrika üretimleri nedeniyle el yapımı ürünlere olan ilginin azaldığını söyleyen Nihal Korum, “Devrek Bastonu’na ilgi eskisi kadar değil. Ben 1997 yılında başladım. O zamanlar daha çok ilgi vardı. Şu anda her şey fabrikasyonlaştı. Eskisi kadar ilgi yok. Bastonu hediye ettiğimiz belli başlı kişiler var. Sanatçılara, siyasilere, bakanlara hediye ettiğimiz oluyor. Kızılcık ağacı esnek olduğu için çabuk kırılmaz. Lifli olur. Eskiden hocalar talebelerini eğitirken kullanıyormuş şimdilerde ise baston yapımında kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

(Ömer Tekcan - Onur Altındağ / İHA)

Etiketler: ABD Başkanı Barack Obama, devrek bastonu, fabrika


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