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Devrek simidi fırından çıkmadan satılıyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 100 yıllık tarihi fırınlarda pişen “Devrek simidi” adeta fırından çıkmadan satılıyor.

Devrek simidi fırından çıkmadan satılıyor

22 Aralık 2016 12:16

Devrek’te 1912 yılında kurulan tarihi fırınlarda pişen “Devrek Simidi” fırından çıkmadan satılıyor. Yapımında pekmezin de kullanıldığı simit, ilçe halkı tarafından büyük rağbet görüyor. İlçe dışından gelen birçok misafir tarafından da ilgi gören Devrek simidi; Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan akrabalara da gönderiliyor. Odun ateşinde simit pişiren fırıncılar günde bin adete yakın simit satıyor. Vatandaşlar da meşhur Devrek simidi için sıra bekliyor. Eş, dost ziyaretlerine bile Devrek simidi götürüldüğünü anlatan fırın ustası İbrahim Kodaman (40) odun ateşinde pişen Devrek simidi hakkında şunları söyledi: “15 yıldır simitçilik mesleği ile uğraşıyorum. Simitlerimiz odun ateşinde pişiyor. Devrek’e yolu düşen mutlaka fırınımıza uğrar. Hasta, eş, dost ziyaretlerine giden vatandaşlar mutlaka yanında simit götürür. Yazın genellikle gurbetçilerimiz de mutlaka fırına uğrar. Simidin bu kadar meşhur olmasının sebebi gerek ustalarımızın becerisi, yapılışı, odun ateşinde pişmesidir. Simidin lezzeti kaynayan sıcak pekmez ve doğal ortamlarda üretilen susamdan kaynaklanmaktadır. Ayrı bir damak tadı veriyor.” 

Ömer Tekcan - Onur Altındağ

Etiketler: Devrek simidi, Zonguldak


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