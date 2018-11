Devrek'te Mevlit kandili idrak edildi

Mevlit Kandili Zonguldak'ın Devrek İlçesinde müftülük tarafından düzenlenen programlarla idrak edildi.

İlçe merkezi ve köylerde büyük bir coşku ile gerçekleştirilen Mevlit kandili kutlamaları ile nedeni ile açıklama yapan Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, " Bu sene ki ana tema olarak hafta süresince “Peygamber ve Gençlik” olarak işlenecektir. Mevlit Kandili neşe, sevinç günü. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hâtemü'l-Enbiyâ Muhammed Mustafa (s.a.s) nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olarak kutlanmaktadır. Bugün, beşeriyetin, en kutlu doğumuna şahitlik ettiği mübarek bir gündür. Bugün, insanlığın en kurak, en makûs dönemlerinden birinin daha sona ermeye yüz tuttuğu gündür. Özellikle gönül coğrafyamızda aynı kitaba, aynı peygambere inanan, aynı duyguları paylaşan Unutmamak gerekir ki bu olumsuzluklar karşısında her birimizin yükümlülükleri vardır. İnananlar olarak, Kerim Kitabımız ve Efendimizin insanlığa takdim ettiği yüce değerler ile hayatımızı tezyin etmek ve bunlar uğrunda mücadele vermek hepimizin aslî görevidir. Her birimiz Rahmet Elçisinin bize miras bıraktığı hak, hakikat, ahlak, merhamet, şefkat, adalet, kardeşlik anlayışını ailemize, toplumumuza ve tüm insanlığa taşımakla sorumluyuz. Bunu başarabildiğimiz takdirde insanlık özlediği güzel günlere, saadet asrına yeniden kavuşacaktır. İşte o zaman dünya gerçek medeniyetlere yeniden yelken açacaktır. İşte o zaman Efendimizin mevlidi bizim dünyamızda gerçek anlamını bulacaktır. Gerçek şu ki, Efendimiz (s.a.s)'in örnekliği ve rehberliği, Müslümanların ve insanlığın içine düştüğü her türlü badireyi atlatması ve özlenen aydınlığa, vicdana, insafa kavuşması yolunda yegâne sığınaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Fikri Erdem