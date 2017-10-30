Devrilen ağacın altında kalan öğrenci toprağa verildi

Merkeze bağlı Tekyol Ortaokulunda öğrencilerin İstiklal Marşı’nı okuduğu sırada fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen ağaç, öğrencilerin üzerine devrilmişti. Olayda hayatını kaybeden Eren Özkan, Tekyol köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayda yaralanan öğrencilerden Fırat Durbak, Abdullah Dindar, Berfin Özdemir, Esra ve Muhammet İşçi ile beden eğitimi öğretmeni Münir Koçlardan’ın ise tedavileri devam ediyor.

Öte yandan, Muş Valisi Aziz Yıldırım da yaralı öğrencileri ve öğretmeni tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.



Uğur Ulu

