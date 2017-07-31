Devrilen biçerdöverin altında kaldı !

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirli Köyü Küpelik Mahallesi mevkiinde Zeki Çırak yönetimindeki biçerdöver buğday hasadı yaparken bir anda devrildi. Devrilen biçerdöverin altında kalan Çırak'ı görenler durumu 112 Acil Servisi, AFAD ve Jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine ulaşan Karabük il AFAD ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşlı adam yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası biçerdöverin altından yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen 112 ambulansı tarafından ilk olarak Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çırak, ilk tedavisi burada yapıldıktan sonra sevk edildiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çetin Uzunkara