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Devrilen iş makinesindeki operatörün kurtarılması saniye saniye görüntülendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Köprülü kavşağında kazı çalışmaları esnasında bir iş makinesi devrildi. Kapısı sıkışan kabin içerisinde mahsur kalan operatörünün kurtarılması anı, cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Devrilen iş makinesindeki operatörün kurtarılması saniye saniye görüntülendi

30 Ekim 2017 16:35

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Atatürk mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesini birbirine bağlayan hemzemin geçidi ve köprülü kavşak inşaatında çalışan bir iş makinesi devrildi. Kazada iş makinesinin operatörü ise kaza sonrası kabinde mahsur kaldı. Çevredeki esnafların yardımı ile dışarı çıkarılan operatör yara almadan kazadan kurtuldu. Devrilen iş makinesi nedeniyle çalışmalar bir süre durdu. Vinçle iş makinesinin devrildiği yerden kaldırılmasının ardından çalışmalara devam edildi.

Görgü tanıkları ise önce iş makinesinin ucunun düştüğünü ardından ise aracın devrildiğini belirterek, kabin içindeki operatörü ise camı taşla kırarak kurtardıklarını kaydetti.

Cep telefonları tarafından kaydedildi

İş makinesinin devrildiği esnada çevrede bulunan vatandaşlar, operatörün kurtarılması anını saniye saniye kaydetti. Olayın hemen ardından operatörün kabinin üstüne çıkan bir vatandaş, elindeki taşla camı kırdığı görüntülerde, ardından operatörün vatandaşlar yardımıyla kabinin içerisinden çıkması yer alıyor.

Bekir Şentürk

 

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