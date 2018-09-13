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Devrilen iş makinesinin altında öldü

Devrilen iş makinesinin altında öldü
Devrilen iş makinesinin altında öldü

Bartın’da devrilen iş makinesinin altında kalan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ulus ilçesine bağlı Dorucaşahinci köyü ormanlık alanında yol açma çalışmasında görevli 29 yaşındaki iş makinesi operatörü Orhan Kaya'nın kullandığı araç devrildi. Vatandaşların durumu haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, iş makinesinin altında kalan Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kaya'nın cansız bedeni Ulus İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Akif Yaman  

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