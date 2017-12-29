Devrilen kamyondaki tavukların bir kısmı telef oldu - Tıkla İzle

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolu üzeri Belkaraağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da faaliyet gösteren bir tavuk fabrikasına ait yaklaşık 6 bin tavuk yüklü 14 BT 869 plakalı kamyon, sürücüsü Seçkin Gülen’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Gülen, yara almadan kurtulurken kamyonun kasasında bulunan tavukların büyük bölümü yola savruldu. Onlarca tavuğun telef olduğu kaza sonrasında, zarar görmeyen tavuklar çevredeki vatandaşlar ve fabrika personelinin yardımıyla başka bir kamyonun kasasına yerleştirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Bolu-Mudurnu yolu, devrilen kamyonun kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Faruk Çidem