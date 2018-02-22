Devrilen kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Basın Ekpres bağlantı yolu İkitelli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmutbey’den İkitelli istikametine seyir halinde olan 34 DV 671 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Emrullah Çelik yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilerek yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şoför mahallinde telefonla konuştu

İhbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kısa sürede olay yerine geldi. Devrilen kamyonetten çıkamayan sürücünün ise içeride cep telefonuyla konuşma dikkat çekti. Trafik polisleriyle içeriden iletişim geçen sürücü, ardından polislerinin yardımıyla kapı açılarak araçtan çıktı. Kazadan burnu bile kanamadan sürücü Çelik, “Araç kaydı, herhangi bir yaram yok” dedi.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

