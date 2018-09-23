Devrilen kepçede sıkışan operatörü itfaiye kurtardı

Olay akşam saatlerinde Gökçeyazı köyünde meydana geldi. Yüksek gerilim hattında çalışan Yusuf A. (22) kontrolündeki paletli kepçe gerilim hattında çalıştığı sırada devrildi. Kepçe operatörü kabinde sıkışırken, durumu görenler 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri kepçe operatörünün bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucu çıkardı. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne getirilen kepçe operatörü yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Kayacı