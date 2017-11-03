Devrilen tankerdeki 15 ton asfalt yola döküldü

Kaza Körfez D-100 karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil Demirler yönetimindeki 06 DL 6070 plakalı asfalt yüklü tanker virajı alamayarak yola devrildi. Kaza sonrası tankerdeki 15 ton asfalt yola döküldü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri sürücüyü tankerin içinde çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yola dökülen asfalt nedeniyle Kocaeli Çevre İl Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekipler, yola dökülen asfaltın denize ulaşmaması için yol kenarındaki mazgalları temizledi.

Polis ekipleri kaza ile alakalı tahkikat başlattı.