Diğer
Kategoriler

Devrilen tankerdeki 15 ton asfalt yola döküldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde virajı alamayarak devrilen tankerdeki 15 ton asfalt yola döküldü.

Devrilen tankerdeki 15 ton asfalt yola döküldü

03 Kasım 2017 12:18

Kaza Körfez D-100 karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil Demirler yönetimindeki 06 DL 6070 plakalı asfalt yüklü tanker virajı alamayarak yola devrildi. Kaza sonrası tankerdeki 15 ton asfalt yola döküldü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri sürücüyü tankerin içinde çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yola dökülen asfalt nedeniyle Kocaeli Çevre İl Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekipler, yola dökülen asfaltın denize ulaşmaması için yol kenarındaki mazgalları temizledi.

Polis ekipleri kaza ile alakalı tahkikat başlattı.

Etiketler: 15 ton asfalt, asfalt, Devrilen tanker

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç