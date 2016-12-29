Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya karayolu Karahamzalı mevkii bir tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açılırken, kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.
Yusuf Çetin
Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya karayolu Karahamzalı mevkii bir tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açılırken, kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.
Yusuf Çetin
Etiketler: Ankara-Konya karayolu, Devrilen TIR