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Devrilen tır dorsesindeki traktörlerle yola savruldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre traktörleri taşıyan bir tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada binlerce TL'lik maddi hasar meydana gelerek traktörler kullanılamaz hale geldi.

Devrilen tır dorsesindeki traktörlerle yola savruldu

23 Aralık 2017 20:20

Edinile bilgilere göre, kaza Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışı dolayısı ile kayganlaşan yolda Hüseyin Y., idaresindeki 43 DM 311 plakalı tır sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada tırın taşıdığı çok sayıda sıfır kilometre traktör dorseden yola düşerek zarar gördü. Kazada traktörler kullanılamaz hale gelirken ciddi manada maddi hasar oluştuğu belirtildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mücahit Kuzu 

 

 

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Toplam Yorum (1)

  • : 23 Aralık 2017, Cumartesi 21:37
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    saçmalamayın lütfen, eğer resim gerçekse ortada kar filan yok.! yani resim sizi yakanlıyor.!! demek ki bu şoför müsfetesinin taşıdığı yükten bir haber çok süratli gidiyormuş ki araçın kontrolünü kaybetmiş.!!
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