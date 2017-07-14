Devrilen tırdaki tonlarca sarımsak yola döküldü

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun Evren Sanayi Sitesi yakınında bulunan Akabe yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Araban ilçesinden aldığı sarımsakları Şanlıurfa merkeze getiren Ahmet A.’nın kullandığı 27 Y 9480 plakalı tır, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada tır sürücüsü yara almazken içindeki 23 ton sarımsak ise yola dağıldı. Sağlam olan sarımsaklar işçiler tarafından toplanarak kasalara konuldu. Yüzlerce kilo sarımsak ise araçların lastikleri altında ezildi. Trafiğin aksamasına neden olan kazada yan yatan tır vinç yardımıyla düzeltildikten sonra trafik akışı kısmen sağlanmaya başlandı. Tır sürücüsü Ahmet A. aracın birden yan yatıp bariyerlere çarptığını belirtti.

Şinasi İnan

