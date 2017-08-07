Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca ilçesi Uzunalan Mahallesi’nde traktörü ile seyir halinde olan 34 yaşındaki N.D. isimli sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü, ilk etapta çevreden geçen vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Daha sonrasında kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından N.D., Kaynarca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonrasında ise yaralı N.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Murat Hazer

