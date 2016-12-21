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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

21 Aralık 2016 15:05

Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ozan Topaktaş yönetimdeki traktör, karlı yolda birden devrildi. Kazada traktör üzerinde bulunan bir kişi kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, şoför Topaktaş devrilen traktör ile duvar arasında sıkıştı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ekipler kaza yerine ulaşmakta zorluklar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde Topaktaş, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Topaktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Topaktaş cenaze arabasıyla hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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