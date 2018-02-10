Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.30 sıralarında Acıpayan ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan 20 KP 632 plakalı traktörüyle dönmekte olan Osman Elçin (73), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi ile yolun kenarına savrulan Elçin, aracın altında kaldı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Osman Elçin’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin aracın altından çıkardığı yaşlı adamın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Medeni Topaloğlu

