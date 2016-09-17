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Devrilen traktörün altından 4 saat sonra kurtarıldı

Tekirdağ’da tarlada devrilen traktörün altında 4 saat boyunca sıkışıp kalan bir çiftçi yaralı halde kurtarıldı.

Devrilen traktörün altından 4 saat sonra kurtarıldı

17 Eylül 2016 17:02

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Klavuzlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tarlada bir müddet çalıştıktan sonra, işi biten 72 yaşındaki Hasan Orhan eve döndüğü sırada kullandığı traktör devrildi. İddiaya göre, 4 saat boyunca traktörün altında kalan Hasan Orhan’ı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kaza kırım ekipleri ile acil sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışıp 4 saat boyunca yardım bekleyen, Hasan Orhan, kaza kırım ekipleri tarafından olduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Orhan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Halil Dağ - Yakup Güler

Etiketler: tekirdağ


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