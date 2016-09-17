Olay, Süleymanpaşa ilçesi Klavuzlu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tarlada bir müddet çalıştıktan sonra, işi biten 72 yaşındaki Hasan Orhan eve döndüğü sırada kullandığı traktör devrildi. İddiaya göre, 4 saat boyunca traktörün altında kalan Hasan Orhan’ı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kaza kırım ekipleri ile acil sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışıp 4 saat boyunca yardım bekleyen, Hasan Orhan, kaza kırım ekipleri tarafından olduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Orhan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Halil Dağ - Yakup Güler