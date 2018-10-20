Devrilen vincin altında can verdi

Olay, dün öğle saatlerinde Kartepe Arslanbey Orta Mahalle üzerindeki makine üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde fabrikada çalışan Ahmet Çakır adlı işçi, bilinmeyen bir nedenle devrilen paletli vincin altında kaldı. Ahmet Çakır'ın vinç altında kaldığını gören diğer işçiler, 112 acil yardım ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerince vincin altından çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Ahmet Çakır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Kanber