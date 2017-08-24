Diğer
Kategoriler

Devrim Otomobili 2 ay ziyaret edilemeyecek

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim, sergilendiği TÜLOMSAŞ bahçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 2 ay ziyaret edilemeyecek.

Devrim Otomobili 2 ay ziyaret edilemeyecek

24 Ağustos 2017 17:08

Türkiye’nin ilk yerli arabası olma özelliğini taşıyan “Devrim Otomobili” TÜLOMSAŞ bahçesinde sergileniyordu. Devrim her yıl yaklaşık 70 bin kişi tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilirken, her yıl artmakta olan ziyaretlerin daha rahat ve güvenli olarak gerçekleştirebilmesi amacı ile TÜLOMSAŞ yerleşkesinde açık hava sergi alanı oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Açık hava sergi alanı peyzaj ve düzenleme çalışmaları devam ettiğinden Devrim Otomobili, 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren yaklaşık iki ay süreyle ziyarete kapalı olacak. Bu kapsamda aracın yıllık bakımına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek. TÜLOMSAŞ’tan gelen açıklamada ise, “Devrim Otomobili'ni ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin mağdur olmamaları için anılan tarihler arasında ziyaret planlanmaması gerekmektedir. Açık hava sergi alanı hizmete giriş tarihi bilahare ilan edilecektir” denildi. 

Etiketler: devrim otomobili, TÜLOMSAŞ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç