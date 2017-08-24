Devrim Otomobili 2 ay ziyaret edilemeyecek

Türkiye’nin ilk yerli arabası olma özelliğini taşıyan “Devrim Otomobili” TÜLOMSAŞ bahçesinde sergileniyordu. Devrim her yıl yaklaşık 70 bin kişi tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilirken, her yıl artmakta olan ziyaretlerin daha rahat ve güvenli olarak gerçekleştirebilmesi amacı ile TÜLOMSAŞ yerleşkesinde açık hava sergi alanı oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Açık hava sergi alanı peyzaj ve düzenleme çalışmaları devam ettiğinden Devrim Otomobili, 5 Eylül 2017 tarihinden itibaren yaklaşık iki ay süreyle ziyarete kapalı olacak. Bu kapsamda aracın yıllık bakımına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilecek. TÜLOMSAŞ’tan gelen açıklamada ise, “Devrim Otomobili'ni ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin mağdur olmamaları için anılan tarihler arasında ziyaret planlanmaması gerekmektedir. Açık hava sergi alanı hizmete giriş tarihi bilahare ilan edilecektir” denildi.