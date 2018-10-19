İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DG Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

DG Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
DG Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın son bölümde ise taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenmanın Demir Grup Sivasspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenman Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
Uğur Yiğit
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.