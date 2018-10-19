DG Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın son bölümde ise taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenmanın Demir Grup Sivasspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenman Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Uğur Yiğit

