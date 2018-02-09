DGS 2018 başvuru tarihi ve sınavı ne zaman? DGS puan hesaplama !

Üniversite eğitimine lisans üzerinden devam etmek isteyen öğrencilerin girmek zorunda oldukları 2018 DGS sınavı başvuru tarihleri ve sınavın ne zaman yapılacağını merak eden binlerce öğrenci konuyla ilgili detayları araştırıyorlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi ise belli oldu. İşte detaylar.

2018 DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak.

2018 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Başvurular, elektronik ortamda alınacak ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler.

2018 DGS BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar.

2018 DGS SINAV TARİHİ HANGİ GÜN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 08 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

DGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan 120 soru sorulacak.

ÖSYM'nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre 2 Ağustos 2018 tarihinde DGS sonuçları açıklanacak.

DGS PUANI HESAPLANMASI NASIL YAPILIYOR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacak

2018 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebilecekler. Yine adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

Cem Radış/İHA