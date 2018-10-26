DGS ek tercih sonuçları ÖĞREN | DGS sonuçları SORGULA | (DGS EK TERCİH SONUÇLARI 26 EKİM) Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu. DGS ek tercih sonuçları açıklandı. İşte detaylar...Büyük gün geldi çattı! Herkes DGS ek tercihleri için geri sayım yapıyordu. VE DGS ek tercih sonuçları açıklandı. DGS ek yerleştirme sürecinde, adaylar tercih kılavuzu ve boş kontenjanların erişime açılmasını beklemişti. Ve ek tercihlerini yaptılar. Bundan sonra artık tek iş sonuçları beklemekti. Ve nihayetinde sonuçlar açıklandı. Peki, DGS ek tercihleri sonuçlarını nereden öğrenebiliriz? İşte DGS EK TERCİH SONUÇLARI DETAYLARI...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİHLERİ SONUÇLARI (26 EKİM)

11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan 2018-DGS tercih işlemleri sonucunda yapılan ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2018 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 30 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI ŞU ŞEKİLDEYDİ:

DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı boş kontenjan sayısı...