DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih yap | DGS Ek tercih klavuzu 2018... Büyük gün geldi çattı! Herkes DGS ek tercihleri için geri sayım yapıyor... DGS ek yerleştirme sürecinde, adaylar tercih kılavuzu ve boş kontenjanların erişime açılmasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih ne zaman açıklanacak? İşte, üniversitelerin açılmasıyla birlikte birçok adayı ilgilendiren detaylar.

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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecine geçecek olan ÖSYM, tarih hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra 25 Ekim tarihinde ek yerleştirme sürecine başladığı düşünülürse, bu yıl tercih işlemlerinin 12 Ekim tarihinde başlayacağı söylenebilir.

DGS BOŞ KONTENJANLAR

DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı boş kontenjan sayısı...