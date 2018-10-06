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DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih YAP | DGS Ek tercih klavuzu 2018

DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih YAP | DGS Ek tercih klavuzu 2018
DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih YAP | DGS Ek tercih klavuzu 2018

DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih YAP | DGS Ek tercih klavuzu 2018... DGS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. Sorgulanan konular arasında şimdiden yer almaya başladı. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman hangi gün başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi?

DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih yap | DGS Ek tercih klavuzu 2018... Büyük gün geldi çattı! Herkes DGS ek tercihleri için geri sayım yapıyor... DGS ek yerleştirme sürecinde, adaylar tercih kılavuzu ve boş kontenjanların erişime açılmasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih ne zaman açıklanacak? İşte, üniversitelerin açılmasıyla birlikte birçok adayı ilgilendiren detaylar.

ÖSYM TERCİH SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecine geçecek olan ÖSYM, tarih hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra 25 Ekim tarihinde ek yerleştirme sürecine başladığı düşünülürse, bu yıl tercih işlemlerinin 12 Ekim tarihinde başlayacağı söylenebilir.

DGS BOŞ KONTENJANLAR

DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı boş kontenjan sayısı...

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