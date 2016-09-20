Diğer
Kategoriler

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Ağustos tarihinden itibaren adaylar tarafından merakla beklenen DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den beklenen açıklama geldi.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Eylül 2016 12:00

ÖSYM resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada DGS sonuçlarının bayramdan sonra duyurulacağını açıkladı. Sonuçların bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. 

YERLEŞTİRME ZAMANINDA EN ÇOK NEYE DİKKAT ETMELİ?

-Adaylar, tercih etmek istedikleri lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemeli.

-Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemeli.

-Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.

-Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanıyor. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

-Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazmalılar.

-Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, en çok 30 tercih yapabilir.

-Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

-Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih listesi çıktısı alınmalı ve saklanmalı.

Etiketler: DGS sonuçları


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!