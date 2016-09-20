ÖSYM resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada DGS sonuçlarının bayramdan sonra duyurulacağını açıkladı. Sonuçların bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

YERLEŞTİRME ZAMANINDA EN ÇOK NEYE DİKKAT ETMELİ?

-Adaylar, tercih etmek istedikleri lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemeli.

-Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemeli.

-Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.

-Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanıyor. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

-Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazmalılar.

-Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, en çok 30 tercih yapabilir.

-Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

-Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih listesi çıktısı alınmalı ve saklanmalı.